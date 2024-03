C'est l'histoire d'un éléphant qui a mal dormi à cause d'une chauve-souris qui a fait "crunch crunch" toute la nuit, pile au-dessus de son lit. Il croise alors un singe et déverse sa mauvaise humeur sur lui. Le singe, qui a eu une peur bleue, se défoule ensuite sur un serpent, qui s'en prend à la première souris venue et à ses 10 petits. Affolée, la souris s'enfuit - pour enfin renverser toute l'histoire... En mettant en scène une série d'animaux, Agnès de Lestrade rend un hommage savoureux au Livre de la jungle de Kipling. Son histoire, d'une efficacité redoutable, sollicite avec bonheur tous les ressorts de la tradition orale, pour le plus grand plaisir des tout-petits.