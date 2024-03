Le roman du film événement avec Millie Bobby Brown ! Elodie n'a jamais rêvé d'un somptueux palais ou d'un charmant prince. Elle est la princesse du royaume d'Inophe, frappé par la famine depuis des années... Son souhait le plus cher est la survie de son peuple. Alors, lorsqu'un représentant d'un prospère royaume voisin offre à sa famille suffisamment de ri- chesses pour sauver Inophe en échange du mariage d'Elodie avec leur fils, la princesse accepte sans hési- ter ! Parachutée dans le scintillant royaume d'Aurea, Elodie est rapidement séduite par la beauté des lieux et la gentillesse de son fiancé, le prince Hen- ry. C'en est presque trop beau pour être vrai. Mais bientôt, la réalité se fissure pour laisser place à une terrible vérité : la prospérité d'Aurea a un prix : celle du sang d'une princesse sacrifiée à chaque nouvelle saison de récoltes au dragon affamé de la montagne voisine. Et Elodie est le prochain nom sur la liste... Enfermée dans les entrailles de la terre, là où l'attend le dragon, Elodie ne compte pas se laisser faire. D'autant que la puissance des femmes ayant emprunté ce chemin avant elle semble battre dans la roche. Il est temps de lever le poing pour défendre sa vie et son royaume !