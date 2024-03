Vermeer Van Gogh. Bassins des Lumières

Catalogue officiel de l'exposition numérique de Vermeer à van Gogh, les maîtres hollandais du 16 février 2024 au 5 janvier 2025 aux Bassins des lumières qui met à l'honneur le génie des peintres du Nord à travers une véritable immersion dans une peinture authentique, au plus près de la nature et de ses sujets. Catalogue officiel de l'exposition numérique de Vermeer à van Gogh, les maîtres hollandais du 16 février 2024 au 5 janvier 2025 aux Bassins des lumières. Cette création numérique présente le génie des peintres du Nord à travers une véritable immersion dans une peinture authentique, au plus près de la nature et de ses sujets. Les bassins monumentaux offrent un écrin à la rêverie le long des canaux flamands. Evoluez dans la réalité du quotidien, sur les pas des grands maîtres qui abordent l'ordinaire de façon extraordinaire. Ce catalogue officiel tout comme l'exposition numérique qui l'accompagne a comme fil rouge " Peindre la lumière et son atmosphère ". Directe ou tamisée, froide ou solaire (re)découvrez toute la lumière dans les oeuvres de Vermeer, Rembrandt, van Gogh... Mêlant tout à la fois la connaissance et l'expérience, il est composé d'une introduction, de 50 pages d'oeuvres reproduites, de 10 photos in situ ainsi que de 10 notices d'oeuvres commentées.