Serge Gainsbourg, la flamme du scandale

Le 11 mars 1984, lors de l'émission 7sur7 et devant près de 10 millions de téléspectateurs effarés, Serge Gainsbourg enflamme un billet de 500 francs. Cette provocation, destinée à protester contre la surfiscalité du gouvernement socialiste, déclenche une tempête médiatique et une polémique nationale hors norme. Quarante années après ce geste fou, ces images flamboyantes restent gravées dans la mémoire collective. L'artiste insoumis, maître ès provocations, avait déjà, au fil des années, secoué la société française avec l'érotisme orgasmique de Je t'aime moi non plus en 1969, sa reprise controversée de "La Marseillaise" en 1979, ou encore à travers quelques cyniques et incisifs propos. Le 11 mars 1984, outre le 500 francs Pascal, Gainsbourg enflamme la France et crée le scandale. A l'aune d'archives inédites, et grâce à une enquête méticuleuse, Julien Paganetti se penche sur les coulisses de cet actes calculé et prémédité, révélant pour la première fois tous les tenants et les aboutissants de ce geste brûlant. Au-delà du scandale de 1984, l'ouvrage dévoile un pan essentiel des chemins de conscience de Gainsbourg, de ses influences historiques, médiatiques et artistiques. Plus encore, c'est une véritable photographie de notre culture moderne qui est ici décrite. Richement illustré d'images inédites, de manuscrits et d'archives personnelles jamais dévoilés, ce livre constitue une fenêtre ouverte sur une époques révolue, et une célébration de l'héritage indélébile de Serge Gainsbourg.