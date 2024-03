À la lettre, un alphabet poétique

A travers cet "Abécédaire poétique", Bernard Friot nous régale de son inventivité : chaque lettre s'anime et devient l'héroïne d'un court texte où elle se met en scène, dans un écrin graphique séduisant et amusant signé Jean-François Martin. Une bien joyeuse parade qui saura entraîner les jeunes lecteurs dans son sillage : libres à leur tour d'inventer leurs micro- histoires en abécédaire, en jours de la semaine, en stations de métro, etc, etc, etc.