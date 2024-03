L'enfant hypersensible - 10 clés pour l'accompagner de la naissance à l'adolescence

L'enfant hypersensible vit tout plus intensément. Ses joies, ses déceptions, son enthousiasme et sa tristesse sont autant de tempêtes émotionnelles qui peuvent troubler le quotidien. Comment accompagner un enfant hypersensible ? Et surtout, comment le soutenir et l'aider à transformer ses précieuses qualités en super-pouvoirs ? Dans cette version augmentée des 10 clés, Elodie Crépel, autrice, formatrice et thérapeute spécialisée dans l'hypersensibilité, nous livre tous ses conseils pour redonner confiance aux enfants hypersensibles et à leurs parents. - Une multitude de conseils efficaces et éprouvés pour accueillir les émotions de l'enfant hypersensible et l'aider à s'épanouir ; - Des éclairages sur la notion d'hypersensibilité et ses différentes manifestations.