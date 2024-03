Insurgez-vous !

Dans un monde en manque de repères, nostalgique de grandes figures comme l'abbé Pierre, mère Teresa ou soeur Emmanuelle, le père Pedro apparaît comme leur successeur. On connaît le combat qu'il mène depuis près de trente ans contre la pauvreté à Madagascar à travers son association Akamasoa. On connaît sa bonté, sa générosité, son amour mais aussi son caractère volcanique, son franc-parler, ses saintes colères. Voici un manifeste et un livre de réflexions sur des sujets qui lui tiennent à coeur — l'école pour tous, la question des réfugiés, la guerre sainte et la mort, la décadence des politiques, la place des femmes, la démocratie, etc. —, dans lequel le père Pedro conjugue ses interrogations, ses convictions, ses indignations. Le message fort d'un insurgé qui réveille nos consciences.