Les étoiles et les supernovae. Aux sources de la matière et de la vie

Une plongée dans le cycle de la vie des astres et leur rôle essentiel dans le cosmos. Depuis toujours, l'homme est fasciné par l'observation des étoiles, ces astres lointains et lumineux pouvant vivre des millions d'années. Mais quelle est la source de leur énergie ? Qu'advient-il lorsque l'une d'entre elles disparaît ? Cet ouvrage propose aux lecteurs, novices ou passionnés, de se pencher d'abord sur la composition des étoiles, les éléments chimiques qui les composent, de quelle manière ces derniers interagissent et comment se déclenchent les réactions nucléaires au coeur de la production de l'énergie stellaire. Puis en étudiant le rythme d'évolution des astres en fonction de leur masse, les auteurs décortiquent leur cycle de vie, de leur naissance jusqu'à leur mort car toutes les étoiles sont vouées à s'éteindre. Même notre Soleil, qui a désormais atteint la moitié de sa vie, disparaîtra dans plusieurs milliards d'années. En effet, arrive un moment où l'énergie des étoiles ne peut plus compenser la gravitation et elles s'effondrent sur elles-mêmes. Dans le cas des étoiles de masse élevée, ce phénomène est désigné sous le terme de " supernova ". Publié en collaboration avec le journal Le Monde, illustré par de nombreux documents et schémas, et préfacé par Jean-Pierre Luminet, directeur de recherche au CNRS, cet ouvrage explique l'importance des astres pour notre actuel cosmos. Car en créant lors de leur évolution les éléments chimiques importants à la vie et en les libérant lorsqu'elles se transforment en supernovae, les étoiles sont essentielles pour enrichir notre planète et l'univers.