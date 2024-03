Guide rando sierra de guara

En Aragon (Espagne), à moins de 3 heures de la France, un territoire hors du temps et aux paysages somptueux à découvrir en marchant. Cette terre espagnole de la Sierra de Guara, connue de tous les canyonistes et des grimpeurs, est également un formidable territoire de randonnée. Le temps s'y est arrêté dans les années 1960, l'exil de ses paysans pauvres en faisant une île préservée du tourisme et présentant de magnifiques paysages, une île aux trésors... Ses plus beaux joyaux se trouvant cachés aux tréfonds des gargantas et barrancos des Ríos Alcanadre, Isuala ou Guatizalema. Sans oublier les peintures rupestres du Río Vero, la cité d'Alquézar, les villages de Rodellar, Colungo... Bruno Matéo a sélectionné pour vous de somptueuses randonnées pédestres (41) de tous niveaux et quelques randos aquatiques (6) accessibles à tous.