Une année ensemble

Chez eux, les saisons se succèdent paisiblement. L'année est ponctuée de fêtes et de sorties culturelles, mais aussi rythmée par le travail, les courses et l'école. Ils partagent tout, l'espace et les sentiments forts. Personne n'est exclu, ni les vieillards, ni les sans-abri. Le potager est partagé, l'épicerie est solidaire. Comme il est éloquent, cet imagier sans paroles ! Est-ce la vie rêvée des chats qu'il nous dépeint, ou un aperçu de la nôtre, possible ?