Pratiquer la CNV au travail. La communication NonViolente, passeport pour réconcilier bien-être et performance

La Communication NonViolente devient un classique des formations professionnelles... Mais comment l'appliquer concrètement et au quotidien dans son travail ? Que ce soit pour améliorer sa communication, instaurer des relations de confiance et coopérer de façon durable, prévenir et gérer les conflits, la CNV est un processus puissant et utile à tout salarié, manager, coach ou dirigeant. Reprenant les formations données par l'autrice et son expérience professionnelle, cet ouvrage aborde les grandes utilisations de la CNV au travail : - identifier les obstacles à des relations de qualité ; - définir sa contribution, son intention pour prendre des décisions ; - pratiquer l'empathie et favoriser le dialogue. Enrichie d'illustrations, cette 3e édition intègre la CNV vis-à-vis des nouvelles générations, ainsi que face aux grands enjeux que sont la transition écologique ou l'inclusion. Apprenez à écouter différemment pour mieux communiquer efficacement au travail !