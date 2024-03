Paris à travers son histoire, ses quartiers, ses monuments

De Montmartre à Montparnasse, de l'Elysée au Trocadéro, du Musée du Louvre au Musée d'Orsay, du quartier latin à la Butte aux Cailles et à la plaine Monceau, chaque quartier de Paris recèle des trésors insoupçonnés ! Ce Paris hors des sentiers battus se découvre au fil des ruelles, des parcs, des ponts et des grands monuments... Découvrez la petite et la grande histoire de ces hauts lieux.