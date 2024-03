Coloriages mystères - Contes de fées

Fées, rois, chevaliers, princesses et héros de tout horizon, ogres, sorcières et dragons, châteaux et forêts enchantées, animaux fantastiques, miroirs magiques, épées et carrosses... découvrez dans cet ouvrage tout l'univers des contes de fées les plus emblématiques et populaires. Avec de simples crayons de couleur ou feutres, coloriez chaque case numérotée pour découvrir 100 illustrations inédites. Détendez-vous et retrouvez le plaisir de créer !