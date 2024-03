Raffermir, redessiner, rajeunir naturellement le visage en 7 minutes par jour : telle est la proposition que Marie Coustenoble fait à ses 350 000 abonnées sur les réseaux sociaux. Pas besoin de passer par des injections ou la chirurgie ! La gym visage, appelée aussi "gym faciale" ou "yoga du visage" est une combinaison : 1. d'exercices ciblés de musculation, destinés à faire gonfler le muscle pour le retendre, ainsi que la peau ; 2. de massages pour détendre le muscle et la peau pour atténuer les rides d'expression. La combinaison des exercices et du massage dure entre 3 et 7 minutes par jour.