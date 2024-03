Il va y avoir du sport !

Voici un livre à partager en famille ou à l'école dès 6 ans, bourré d'anecdotes, de portraits, de records et d'infos étonnantes sur l'histoire des sports et des JO. Le tout rigoureusement exact, mais drôle et décalé, avec les dessins irrésistibles de Laura Lion qui ont déjà fait le succès de Quand les cochons voleront. On y retrouvera l'évolution des règles, des vêtements, de la triche, du rapport au corps ou au danger... Mais d'abord, c'est quoi, un sport ? Faire une tarte aux pommes ou changer dix couches par jour sont-ils des sports ? Avec sur chaque double, une expression du langage commun venue de ce monde, et le plus rigolo des encadrés : "Le sport trop bizarre" .