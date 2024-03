La maison des dragons. Les amants maudits 1

Il y a douze ans, Kerrigan Argon, mi-Fae, mi-humaine, a été abandonnée sur les marches du Mont Draco, sans rien d'autre sur elle qu'une note, et sa vie a changé à jamais. Recueillie par la Maison des Dragons, elle suit le programme de formation d'élite pour les Faes aux talents les plus prometteurs qui y est dispensé et à l'issue duquel, tous les ans, les étudiants de dix-sept ans sont sélectionnés par l'une des douze tribus d'Alandria pour entrer dans la société. Et cette année, tout le monde est sélectionné... sauf Kerrigan. Elle se voit donc contrainte de conclure un marché avec la Société du Dragon : elle dispose d'un mois pour convaincre une tribu de la choisir, ou elle renoncera à la liberté dont elle a toujours rêvé. Aidée du plus improbable des alliés, le prince Fordham Ollivier, un Fae maudit de la Maison des Ombres qui a échappé à son sinistre trône, Kerrigan doit tracer son propre destin pour remodeler le monde.