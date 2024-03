A la poursuite des assassins de l'empereur

Le second titre d'une collection de palpitants livres-jeu au coeur de l'Histoire ! A Rome, sous l'empire romain, une terrible conspiration vise à assassiner l'empereur. Qui sont les traîtres ? Quand et comment vont-ils passer à l'action ? Ce sombre projet est heureusement découvert par Julius et Flavia, deux jeunes aventuriers prêts à tout pour empêcher cet épouvantable crime. Ensemble, saurez-vous échapper aux brigands lancés à vos trousses et déceler les indices semés tout au long de cette intrigue ?