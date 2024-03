Vade-mecum de l'informatique contemporaine. (TCP, SOA, Linux, Python, Docker, HDFS, RDF, Adam, OWASP, KPI, UML, Scrum…)

Ce livre se veut le compagnon indispensable des étudiants et des professionnels en informatique. Rédigé dans l'esprit ""TL ; DR"", pour ""Too Long ; Didn't Read"", typique des échanges techniques entre informaticiens modernes, il revendique une approche condensée, exhaustive et didactique permettant l'assimilation aisée de notions parfois jugées compliquées. Pour préparer un entretien, un concours ou lors d'une transition professionnelle, il répondra aux exigences des développeurs, chefs de projet, architectes des SI, assistants à la maîtrise d'ouvrage ou futurs responsables informatiques. Le livre couvre des sujets essentiels de tous les domaines de l'informatique tels que le fonctionnement des UC, l'architecture lambda du Big Data, la modélisation de bases de données, la Programmation Orientée Objet, le langage UML, l'algorithmique, le web, les réseaux, la sécurité, le web sémantique et ses ontologies, ainsi que Linux, Bash ou encore Docker. Le lecteur y trouvera également les informations essentielles pour la mise en oeuvre du management de projet contemporain avec Scrum/SAFe et Devops ainsi que les principaux concepts utiles aux consultants en organisation informatique, allant des outils SWOT, PDCA et IGOEs aux tableaux de bords informatique, en passant par la sécurité ou le PCA, comportant une définition claire et précise des KPI à surveiller. En initiation au langage Python, le livre est un guide didactique, à même d'induire de bonnes habitudes de programmation, adaptées à un usage professionnel. Ensuite, une check-list exhaustive et commentée des items de la documentation d'un projet est un allié indispensable pour ceux qui évoluent dans de nouvelles fonctions ou pour les responsables informatiques qui envisagent d'augmenter le niveau de maturité de leur organisation, le cas échéant en visant une certification CMMi. Les nombreux aide-mémoires de ce livre, de l'assembleur à Docker, en passant par SQL, Git, Pandas, Linux ou les réseaux s'avèrent des outils structurés et précis pour un usage quotidien ou une révision rapide.