"Les Pompiers" : une mine d'informations pour apprendre le vocabulaire du thème et tout savoir sur ces héros du quotidien. Un documentaire ludique et interactif qui permet d'en savoir plus sur la thématique des pompiers en collant et en s'amusant... L'enfant apprend en positionnant des stickers aux bons endroits. Pour tous les petits fans des pompiers et de leurs camions d'intervention ! Un documentaire illustré pour découvrir l'univers des pompiers 16 pages et une quarantaine de stickers pour découvrir la vie à la caserne, l'entraînement des pompiers, leurs tenues, leurs différentes missions, comment se passent les interventions, comment on devient pompier professionnel ou volontaire... Un "Docs à coller" pour faire plaisir à tous les petits fans des pompiers ! Un format pratique, léger et facilement transportable, avec des autocollants Une quarantaine d'autocollants à coller dans un livre qui s'emporte partout, et à tout petit prix. Parfait pour occuper les enfants dans les transports, en vacances, le mercredi après-midi ou le week-end !