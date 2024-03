L'histoire de la communication

Aujourd'hui, chacun est connecté en permanence au monde entier, comme si le temps et les distances n'existaient plus. Mais, autrefois, comment faisait-on pour échanger des informations ? Et à quelle vitesse circulaient-elles ? Un documentaire raconté comme un récit, pour faire découvrir aux plus jeunes comment les humains échangent des informations depuis la préhistoire et qui retrace les grandes inventions pour communiquer. Les révolutions de la communication Les moyens de communication ont permis de grandes révolutions dans notre quotidien : transmettre un message de manière instantanée, parler à quelqu'un à distance... ce n'est possible que depuis 300 ans environ ! Ce livre nous apprend comment on faisait avant et comment les grandes découvertes (maîtrise de l'électricité, des ondes) ont révolutionné nos vies. Des moyens de communication étonnants Parfois, les moyens de communication sont là où on ne les attend pas : notre voix, les panneaux routiers, les câbles sous-marins pour Internet, les satellites au-dessus de nos têtes... et même la tour Eiffel, qui a été sauvée de la destruction en devenant le plus puissant émetteur radio au monde !