Un choix difficile. Star force Les rebelles de l'espace - Tome 4

Sur Terre, les rebelles ont été vaincus par l'empereur Ténébros et son armée d'ombres ! Prisonniers et privés de sphères de création, la situation est critique, d'autant plus que la Horde Noire est maintenant libre. De leur côté, Negas et May se rendent au seul endroit de l'univers où il est possible d'ouvrir un portail temporel, afin de ramener le professeur Ténébros du futur.