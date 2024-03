Les Blydon, 3 : L’insolente de Stannage Park

Orpheline et garçon manqué, Henriette Barrett a été adoptée dans son enfance par de lointains parents à Stannage Park. Lorsque, à la mort de son père adoptif, elle apprend que William Dunford est l'héritier et qu'il est désormais son tuteur, Henriette voit rouge. Farouchement attachée à son indépendance, habituée à administrer seule la propriété, celle qui se fait appeler Henry ne reculera devant rien pour se débarrasser de cet étranger. Mais William entend bien prendre possession de son domaine et dompter, coûte que coûte, l'impertinente sauvageonne en pantalon.