Les survivants, 5 : Le sabre et le fuseau

En campagne au Portugal, le lieutenant-colonel Benedict Draven a vu surgir dans sa tente une sauvageonne qui tentait d'échapper à un mariage forcé. Il aurait dû la chasser. Mais, apitoyé - et surtout troublé par sa flamboyante beauté -, il l'a épousée devant Dieu avant que leurs chemins se séparent... Cinq ans plus tard, Catarina frappe à sa porte à Londres. La fougueuse Portugaise est devenue une prospère dentellière. Et elle vient lui réclamer l'annulation de leur mariage. Sauf que Benedict ne l'a jamais oubliée. Et que, maintenant qu'il l'a retrouvée, il n'est pas prêt à la laisser s'échapper...