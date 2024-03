Projets de bricolage pour aller vers l'autosuffisance. Poulailler, serre, four solaire... 25 pas-à-pas pour réduire son empreinte écologique

Vivre en autonomie et plus simplement, moins dépenser, avoir moins d'impact sur l'environnement... l'auto-suffisance est une tendance actuelle, renforcée par les années de Covid et la crise énergétique à venir. Que l'on soit citadin ou que l'on possède un petit jardin, les solutions sont multiples pour mieux produire les ressources dont nous avons besoin : l'énergie et la nourriture. Et pas besoin de changer radicalement son mode de vie ou de mettre le confort de côté ! Potager saisonnier, poulailler, four solaire, séchoir à herbes, cidre maison, garde-manger... Ce livre apporte toutes les clés pour réaliser ses projets de bricolage en vue de tendre vers l'auto-suffisance. Détaillés pas à pas, du plan de montage avec sa liste de débit jusqu'aux finitions, chaque projet est suffisamment simple pour être réalisé le temps d'un week-end.