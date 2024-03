Neuroanatomie en 200 schémas à légender et colorier

A travers plus de 200 schémas "muets" à légender et colorier, ce livre invite l'étudiant à devenir, de manière amusante, acteur de son apprentissage des termes clés, de l'anatomie et du fonctionnement du cerveau et du système nerveux humain essentiels à connaitre en vue des examens et concours. Les illustrations de qualité, à la fois précises et synthétiques, sont toutes accompagnées de légendes à compléter permettant ainsi au lecteur de tester ses connaissances. Les réponses figurent en bas de chaque page. Chaque dessin est complété d'un texte concis rappelant les points clés à retenir. Enfin, colorier les différents schémas aidera l'étudiant à mieux mémoriser et visualiser l'ensemble des connaissances.