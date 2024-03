Programme minceur sport et alimentation. 1 programme + 30 recettes : sans culpabilité et sans pression !

Vous souhaitez prendre de bonnes résolutions dans votre assiette et aller vers une alimentation plus saine ? Les régimes contraignants vous frustrent et vous finissez toujours par sauter sur la première tablette de chocolat qui vous passe sous le nez ? Grâce à cet ouvrage, entamez votre rééquilibrage alimentaire à votre rythme et sans stress. Laura vous propose un programme simple qui vous amènera en douceur vers une perte de poids, grâce à une alimentation plus saine au quotidien et au long terme. Perdez vos mauvaises habitudes petit à petit, grâce à plein de conseils pratiques et à 40 recettes. Plats light et complet mais aussi craquages gourmands et pourtant sains... apprenez à mieux manger tout en continuant à vous faire plaisir, sans culpabilité et sans pression !