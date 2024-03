Cette nouvelle formule des guides Evasion vous invite à voyager autrement. Guidés par nos auteurs, experts de chaque destination, vous partirez à la découverte des plus beaux lieux, en prenant le temps d'explorer des régions moins connues, en séjournant dans nos adresses "coups de coeur" ou en testant de nouvelles activités, en lien avec la culture du pays. Dans ce titre Québec et Ontario, suivez les conseils de Maud Coillard-Simon, Canadienne d'adoption follement amoureuse des grands espaces et de la culture du Canada, au point d'y avoir consacré plusieurs livres et articles de presse. Elle vous propose un voyage authentique et dépayasant, de Montréal à la Pointe de la Gaspésie, en passant par la ville de Québec, les rives du Saint-Laurent, le Charlevoix, la lac Saint-Jean, sans oublier des recoins plus confidentiels, comme les Cantons-de-l'Est ou l'archipel de la Madeleine. Etablie dans la province de l'Ontario, toute proche, Maud vous propose par ailleurs une découverte de cette région surprenante, avec les pépites que sont Toronto, les chutes du Niagara, Ottawa ou le parc Algonquin. Retrouvez ses meilleurs conseils et coups de coeur pour un voyage au coeur du Québec authentique : - Des séjours sur mesure pour ne rien manquer des incontournables, mais aussi des coins encore préservés du tourisme. Coup de coeur garanti ! Egalement un circuit en hiver pour découvrir une facette étonnante de la province. - Ses meilleures adresses, à la fois simples et authentiques : restaurant traditionnels, artisans passionnés, chambres d'hôtes de charme... - Des balades et des randonnées pour découvrir les grands espaces ou pour s'immerger dans la culture locale : une balade à vélo sur l'Isle-aux-Coudres, une rando entre les lacs du parc national de la Mauricie, une excursion sur le mont Tremblant... - Et bien sûr, toutes les activités nature pour partir à la rencontre du Québec sauvage : les meilleurs spots pour voir les baleines, les plus belles balades en kayak, les randos à ne pas manquer...