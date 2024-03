Le Garçon qui voulait devenir un être humain. La Trilogie - édition souple 2024

L'intégrale à prix attractif d'une trilogie à succès ! L'an mil. Leiv, jeune Viking de 12 ans parti venger son père assassiné, fait naufrage au large du Groenland. Il est recueilli par deux enfants inuit du même âge, qui vont lui apprendre leur langue et leur mode de vie, fait d'humour, de tolérance et d'amitié. Séduit, le jeune Islandais décide de "devenir un Etre Humain" , ainsi que se qualifient eux-mêmes les Inuits. Dans la deuxième partie, les trois amis affrontent une bande de pillards sanguinaires, tandis que les deux jeunes Inuits découvrent avec étonnement la culture des fermiers nordiques venus s'installer sur les côtes groenlandaises. Enfin la troisième partie met en scène le trio mûri : à 16 ans, Leiv, Narua et Apuluk sont prêts à partir pour le grand voyage de leur vie - et l'amour, bien sûr, sera de la partie !