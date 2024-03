Mon encyclo à déplier Les merveilles de la nature

Pour déclencher l'envie de préserver la planète, quoi de mieux que l'émerveillement ? C'est le pari de ce livre, qui, à travers six lieux splendides, donne à voir aux enfants de 7 à 11 ans une diversité de faune, de flore, de croyances et de liens entre l'homme et la nature. Cette encyclopédie à déplier permet de découvrir : -L'Himalaya -La Grande barrière de corail -Monument Valley -Les chutes d'Iguaçu -La forêt de Bielowieza -Le Sahara Avec de splendides illustrations d'Olivia Sautreuil et de Mathieu de Muizon, et des textes clairs et accessibles de Bertrand Fichou.