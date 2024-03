La théorie des ondes

Catherine Gauthier est une ancienne flic. Après une bavure, elle a dû quitter la police et mène des enquêtes pour un avocat, Pierson. C'est le temps du carnaval, à Chalons-sur-Saône, et voilà qu'une adolescente est découverte, assassinée, dans la Saône. Un crime qui rappelle plusieurs assassinats restés impunis. Tandis que Catherine et Pierson entreprennent de convaincre les familles de faire rouvrir les enquêtes en sommeil, Jean-Pierre Renaud, commissaire de la brigade criminelle, se lance à la poursuite du tueur. Les petites mortes de la Saône, jaillies d'un conte où des filles se font dévorer et où les mères hurlent leur désarroi, illuminent de leur beauté électrique ce roman coléreux et vengeur.