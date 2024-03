Contes et métaphores thérapeutiques. Apprendre à raconter des histoires qui font du bien

Fondé sur l'approche PNL et la démarche éricksonienne, cet ouvrage a pour but d'aider le "conteur" à construire, à partir de la situation problématique d'une personne, une histoire qui aidera cette dernière à trouver comment remédier à son problème. Pour cela, il faut trouver une intrigue et des personnages qui soient des décalques pertinents des individus et des situations posant problème, puis offrir un point de dénouement respectueux des désirs de la personne et assez ouvert pour que celle-ci puisse adapter la solution suggérée à sa personnalité et à ses goûts.