Mes histoires du calme - Mes disputes qui piquent

Eli est un petit garçon sage comme une image. Mais, parfois, quand on l'embête, il devient méchant sans le vouloir : il tape, il dit des mots tout noirs et piquants comme des épines. Et il blesse alors ses amis. Le grand magicien vient alors à sa rescousse pour lui montrer qu'il faut exprimer ses émotions avec des mots plutôt qu'avec des gestes, et que les paroles peuvent blesser. Une histoire pour informer parents et enfants sur les principaux constats de la recherche en éducation à savoir : - Un enfant doit apprendre à exprimer ses émotions avec des mots plutôt qu'avec des gestes. - Il est préférable d'enseigner le "bon" comportement à l'enfant et de l'encourager, plutôt que de punir son "mauvais" comportement si on souhaite diminuer la fréquence de ses manifestations d'agressivité. - Il existe des mots qui blessent et d'autres qui font du bien. Plus on utilise des mots doux, plus on crée du lien avec les autres enfants et plus on s'amuse ensemble.