L'enfant TDA/H - 10 clés pour mieux le comprendre et l'accompagner

Vous trouvez que votre enfant ne tient pas en place, vous peinez à capter son attention ? Il est impulsif et son temps de concentration est limité. Vous y songez, il doit être hyperactif. Si votre quotidien n'est pas simple, le sien ne l'est pas non plus. L'hyperactivité peut avoir de forts impacts sur la vie scolaire, sociale et affective de votre enfant. Mais ce n'est pas une fatalité. Aussi, comment accompagner au mieux votre enfant chaque jour, à l'école et à la maison ? Existe-t-il une prise en charge spécifique ? Organiser facilement le quotidien de toute la famille, est-ce possible ? Myriam Bost, psychologue experte dans l'accompagnement des neuroatypies, nous livre tous ses conseils pour aider votre enfant, sans vous épuiser. Ce livre contient : - Des éclairages sur ce trouble neurodéveloppemental pour vous aider à le comprendre. - Une multitude de conseils efficaces et éprouvés qui complètent ces 10 clés pour accompagner votre enfant et faciliter le quotidien de toute la famille.