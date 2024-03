L'alpe 104. Jardins

L'Alpe se met au vert et part à la découverte de tous ces coins de paradis qui reflètent notre relation à la terre nourricière : les jardins ! Les Alpes comptent un chapelet dense de jardins de toutes sortes : jardins botaniques à la flore alpine si spécifique, comme celui du Lautaret dans les Hautes-Alpes ou Flore-Alpe Champex dans le Valais, jardins d'art comme l'Arboretum de Roure ou Arte Sella dans le Trentin, jardin d'agrément, jardin médicinal, sans oublier bien sûr ces jardins nourriciers que sont les potagers et vergers. Ce numéro va questionner l'histoire des usages de ces jardins et l'intérêt sans cesse renouvelé qu'ils suscitent. Au sommaire du dossier : - Pour une petite philosophie du jardin. - Dis-moi comment et pourquoi tu jardines et je te dirai qui tu es. Autour du renouveau jardinier. - Des plantes stratèges. Comment les plantes alpines se sont-elles acclimatées au froid, à la pente, aux terrains rocailleux ? Avec le changement climatique en cours, à quoi ressemblera la flore alpine demain ? - Le jardin des simples ou l'art de guérir. - Carnet pratique : les jardins alpins ouverts à la visite. - Un lieu intergénérationnel et solidaire : l'Ouort de Bénévent à Saint-Bonnet en Champsaur - Lausanne Jardins 2024 ou la place des espaces verts dans la ville de demain. - Un jardin des savoirs. Une création de l'artiste suisse Armand Schulthess dans la vallée de la Maggia (Tessin). - Portfolio. Déambulation dans les jardins paradis des peintres modernes (Amiet, Giacometti, Flandrin, Bonnard).