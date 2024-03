Réapprenez à dormir

Grâce aux dernières recherches scientifiques, le Professeur Pierre Philip nous révèle tous les secrets du sommeil et en dévoile les trois piliers fondamentaux-que sont la régularité, la durée et la qualité. Ce guide pratique aborde toutes les maladies du sommeil (insomnie, apnée du sommeil, hypersomnie...) et répond aux questions incontournables de la vie courante : - Quelle est la durée optimale du sommeil ? - La grasse matinée- : bonne idée ou mauvaise idée ? - Je m'endors rapidement, puis je fais une insomnie de 2 heures- : que faire ? - Le CBD est-il bon pour m'endormir ? - Que faire si, en télétravail, mon sommeil se dégrade ? - Le sport aide-t-il vraiment à dormir ? Au fil des quatre parties (La mécanique du sommeil, Le bon sommeil au quotidien, Quand le sommeil se détraque au long cours, Quand le sommeil devient une maladie), chacun pourra trouver des solutions concrètes au travers de routines personnalisées et adaptées à chaque âge de la vie. En + De nombreuses fiches pratiques et des outils simples pour s'auto-diagnostiquer !