Sang, feu et or. L'Histoire d'Elisabeth 1re et Catherine de Médicis

En un temps façonné par François Ier, Charles Quint ou encore Soliman le Magnifique, deux femmes ont marqué le XVIe siècle : Elisabeth Ire et Catherine de Médicis. La relation suivie qu'entretenaient les deux souveraines, l'une protestante, l'autre catholique, à une époque où les guerres de Religion divisaient les Etats, a modelé non seulement l'histoire de la France et de l'Angleterre mais aussi celle de tout le Vieux Continent. Convaincue de l'importance de l'entente entre les deux Couronnes, la reine mère de France n'aura de cesse de négocier des traités de paix avec son homologue d'outre-Manche. Ses tentatives resteront infructueuses en raison de divergences religieuses qui atteindront leur acmé durant le désastreux massacre de la Saint-Barthélemy. Se fondant sur des sources de première main, Estelle Paranque fait entendre la voix de ces femmes, au fil d'une biographie croisée. Si Elisabeth Ire et Catherine de Médicis ne se sont jamais rencontrées, leurs rapports diplomatiques et personnels furent complexes, oscillant entre rivalité et compassion, tentatives d'entente et désaccords profonds. Une histoire de 30 ans qui a façonné l'Europe de la Renaissance.