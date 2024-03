" Bien manger, c'est le début du bonheur ! " Vous qui aimez manger, qui salivez devant des desserts bien gourmands et coulants, du fromage grillé ou de bons petits beignets, vous allez adorer les recettes des créateurs du compte C'estarpinbon ! Ce couple de Marseillais ne fait pas dans la demi-mesure et vous propose, dans cet ouvrage, 40 recettes " too much " et originales mais tellement réconfortantes ! Mais surtout, elles sont d'une grande simplicité, pour vous faire plaisir et impressionner vos invités, sans passer des heures derrière les fourneaux ! On cuisine, on goûte et on n'oublie pas de dire : " c'est tarpin bon ! "