Rééquilibrage alimentaire, adieu pics glycémiques !. 1 programme + 30 recettes : sans culpabilité et sans pression !

Retrouvez un bien être quotidien en adoptant l'équilibre parfait dans votre assiette ! Facilitez la digestion, réduisez votre glycémie et faites le plein de vitamines grâce à 40 recettes équilibrées et toujours pleines de saveurs ! Bien manger, en bonne quantité et dans le bon ordre, c'est le pari que vous prenez avec ce livre et que vous mènerez avec succès grâce à un programme concret sur 28 jours spécialement conçu pour vous aider à adopter l'équilibre dans l'assiette tout en douceur ! Faites le bilan à chaque étape pour prendre conscience de votre avancée et vous aider à adopter une nouvelle routine alimentaire et bien-être. A chaque semaine ses objectifs et ses conseils pour vous permettre de les atteindre facilement !