Votre voyage commence dès la première page ! Laissez-vous inspirer par la Norvège : des aurores boréales aux magnifiques fjords en passant par la vie nocturne animée d'Oslo... Le guide Voir couvre toute la Norvège, des sites incontournables aux coins plus secrets. Le guide Voir Norvège, c'est : - Une présentation moderne, des pages qui se lisent comme un magazine, illustrées de splendides photos. - Un chapitre d'introduction tout en images pour vous inspirer et découvrir tout ce qui compte en Norvège. - Tout ce qu'il faut savoir pour vous organiser : conseils d'experts, cartes claires, grands itinéraires. - Une organisation claire par région : Oslo et sa région, l'Oslofjord, la Norvège de l'Est, le Sorland et le Telemark, le Vestland, le Trondelag, la Norvège du Nord et le Svalbard... - Des dessins réalisés à la main des sites exceptionnels - Des cartes colorées et détaillées pour vous orienter facilement. - Les bons conseils pour un voyage inoubliable : où prendre la photo parfaite, où en prendre plein les yeux avec des panoramas sublimes et où échapper à la foule. - Les adresses les plus authentiques pour dormir, manger, boire un verre et faire les boutiques.