3 millions de disques vendus, des concerts sold-out, des fans hystériques : en ce début d'année 1964, la Beatlemania fait rage en Angleterre. Pendant trois semaines, le groupe part faire toute une série de concerts en France, à l'Olympia. Jamais ils ne joueront aussi longtemps au même endroit. Les journalistes britanniques témoignent d'une Beatlemania française foudroyante, et du bonheur d'un groupe insouciant, soudé et créatif. Mais la réalité est toute autre... Située entre la reconnaissance absolue obtenue par le groupe en Angleterre et la conquête-éclair des Etats-Unis, qu'ils vont mettre à genoux, cette parenthèse parisienne est à part dans la grande aventure des Beatles. "Les Beatles à Paris" est un one-shot qui célèbre le 60ème anniversaire de la venue des Beatles à l'Olympia.