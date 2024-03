De nulle part. « Un des grands bouquins de cette année ! » Gérard Collard, Le Magazine de la santé

Chatou. Fin des années 1990. Deux nouveau-nés sont trouvés et confiés à l'Assistance publique. Des jumeaux que l'existence va vite se charger de séparer. Trappes. 2020. Ballotté de foyers sordides en familles d'accueil, Antoine, dit "Tony", s'est construit tant bien que mal avec l'idée que la vie est un combat. Il lutte pour mener de front études de droit et petits boulots, et qui sait : dépasser sa condition. Alors que tout ce qu'il réussit à faire est d'accumuler les dettes, se présente un beau jour à sa porte un certain Raphaël. Raf, c'est son frère, sa copie conforme et son exact contraire, un héritier qui a les codes et la confiance qui va avec. Raf a un plan qui peut changer le destin de son frère. Passé la surprise de la première rencontre, Tony hésite à qualifier la visite de providentielle. Car il n'oublie pas : l'échec est inscrit en lui depuis son premier cri. Mais il reste l'espoir. Cet espoir qui engendre le supplice. Claire Favan livre un étouffant thriller psychologique et un cri de révolte contre la tragédie endurée par les enfants placés.