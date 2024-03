Introduction à l'informatique quantique. Des fondamentaux à votre première application

Véritable introduction à l'informatique quantique enrichie d'exemples et de mises en pratique, ce livre s'adresse à toute personne curieuse, familière avec les sciences et l'informatique en particulier, sans pour autant en être spécialiste. Comprendre, converser et appliquer, c'est l'approche pédagogique retenue par l'auteur pour transmettre au lecteur les clés nécessaires qui lui permettront de transformer une idée en application avec l'informatique quantique. Le premier chapitre est une introduction qui présente l'histoire de l'informatique quantique, en commençant par les premières expériences de physique quantique. Les promesses de l'informatique quantique pour la sécurité ou encore la finance y sont également présentées. Le lecteur aborde ensuite les concepts fondamentaux de l'informatique quantique que sont la superposition, l'intrication et la téléportation quantiques et découvre dans le cadre d'une mise en pratique l'utilisation de Qiskit, une bibliothèque de code pour l'informatique quantique. Dans un troisième chapitre, l'auteur expose les limites et les enjeux en informatique quantique pour amener le lecteur à parler avec aisance de l'informatique quantique et à comprendre l'impact et les évolutions possibles de cette technologie. On y découvre les architectures physiques des ordinateurs quantiques existants, afin de mettre en avant certaines limites comme la nécessité de refroidir les ordinateurs et la décohérence quantiques. Ce chapitre aborde ensuite les solutions, matérielles et logicielles, pour résoudre ces problèmes. Des applications originales, comme l'art quantique ainsi qu'un cas d'utilisation pratique avec des données bancaires sont également détaillés. En fin de lecture, le lecteur est invité à aller une étape plus loin avec une étude de cas fictive, qui lui permettra de concrétiser une idée en un programme quantique fonctionnel. Il est ensuite amené à évaluer l'intérêt ou non de l'informatique quantique pour cet usage.