"Le Chantier" : une mine d'informations pour apprendre le vocabulaire du thème et découvrir un univers qui plaît beaucoup aux 4-7 ans. Un documentaire ludique et interactif qui valorise la participation de l'enfant tout en lui permettant d'en savoir plus sur la thématique en collant et en s'amusant... L'enfant apprend en positionnant des stickers aux bons endroits. Pour tous les petits fans de chantiers, d'engins et de construction ! Un documentaire illustré pour découvrir un chantier de A à Z 16 pages et une quarantaine de stickers pour découvrir comment se déroule un chantier. Un ouvrage pour tous ceux qui ont envie de découvrir, entre autres, comment on construit une maison, dans quel ordre les choses se font (les différentes étapes), quels engins et quels outils sont utilisés, quels différents corps de métiers interviennent... Un "Doc à coller" pour tout savoir de l'univers d'un chantier de construction ! Un format pratique, léger et facilement transportable, avec des autocollants Une quarantaine d'autocollants à coller dans un livre qui s'emporte partout, et à tout petit prix. Parfait pour occuper les enfants dans les transports, en vacances, le mercredi après-midi ou le week-end !