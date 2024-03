One Piece Anime comics : Film Red. Tome 1

La Nouvelle ère des films One Piece ! Luffy et son équipage font escale pour assister à un grand concert : celui de la chanteuse la plus populaire du monde, Uta, qui se révèle être une amie d'enfance de Luffy et... la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux ! Mais sa voix au timbre unique pourrait bien changer l'avenir de ce monde... Cet animé comics en deux tomes vous permettra de revivre les plus belles scènes du film musical éponyme ! Scénarisé et piloté par Eiichiro Oda lui-même, il n'est ni plus ni moins que le plus grand succès cinématographique des nombreux films One Piece, et la meilleure entrée au box-office japonais en 2022 ! Que vous soyez à jour ou non sur l'univers de One Piece, ne ratez pas cette belle aventure !