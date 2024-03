Trois touches de noir. Quelque chose de froid

Vengeance meurtrière Ohio, 1936. Ethan Hedgeway est un truand qui a trahi Frank Milano, le parrain de la pègre de Cleveland. S'il pensait pouvoir mener une vie paisible ensuite, c'est raté. En guise de réponse, Milano réfugié au Mexique, démembre sa femme. Hanté par ce massacre, Hedgeway décide de revenir à Cleveland à la grande surprise des policiers qui comptent bien profiter de son retour pour lui soutirer de précieuses informations. Les autorités l'installent dans un hôtel minable où Ethan va faire la connaissance de personnages aussi baroques que lui, telle la ravissante unijambiste Victoria Jordan. Mais une autre affaire agite la région : dans les bas-fonds du quartier de Kingsbury Run, là où sévit la misère la plus crasse, un tueur en série sème des cadavres mutilés autour du bidonville. Ethan, fasciné par ces crimes odieux, va peu à peu sombrer dans un sordide engrenage meurtrier sans imaginer que le véritable tueur, tout proche, pourrait bien prendre ombrage de ce dangereux concurrent... Ethan pourra-t-il s'arrêter à temps ? Avec ce polar sanglant aux dialogues ciselés, Philippe Pelaez nous offre le récit d'une vengeance brutale. Un album à l'ambiance sombre et crépusculaire qui signe le retour d'Hugues Labiano chez Glénat, et rappelle le film noir américain des années 30 et 40. L'album est accompagné d'un cahier de 8 pages, pour une plongée sans pareil dans le monde impitoyable de la mafia à la fin de la prohibition.