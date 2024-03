Comme après

Tenter d'approcher ce qui reste d'une "grave maladie" qui vous arrache à vos jeunes années, cerner ce qui se noue, ce qui persiste, ce qui au contraire se détache après vingt ans de rémission, appelée alors guérison. Pister les traces de ces douleurs, de ces tensions et de ces espoirs. Un texte construit comme un fil traversé par une vibration, comme une voix parcourue par un tremblement ; comment la vie oscille, s'obscurcit et s'éclaire-t-elle ? Comment se concevoir après l'épreuve et au gré du temps qui passe ?