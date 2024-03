Les crevards

Vendredi, 8 h 58. Formateur en communication, Eric s'apprête à animer en téléconférence la dernière matinée de son séminaire. Un à un, les participants se connectent et entrent dans la salle virtuelle. Véronique, professeure harassée, qui voudrait retrouver le plaisir d'enseigner ; Karim, aspirant médiateur, qui vit dans un habitat partagé ; Kathy, ancienne salariée d'une ONG, discrète et positive ; Vincent, codeur rétif, sombre et revendicatif ; Anaïs, responsable commerciale, volubile et sûre d'elle ; Nicolas, industriel flamboyant et charmeur, l'un des plus anciens amis d'Eric. Quand, soudain, l'un d'eux murmure d'une voix sourde : "Eric, qu'est-ce que c'est... là... derrière toi ? "