Mémoires 1715

Soixante-douze ans de grandeur, et la mort qui approche. Louis XIV, jusqu'à son dernier souffle, règne. Il lègue les pleins pouvoirs au duc du Maine, son bâtard. Mais Philippe d'Orléans, son neveu, casse le testament du Roi, s'impose devant le parlement et devient régent du royaume. L'année 1715 est le récit palpitant d'une succession dangereuse : ambitions, intrigues, coups bas et trahisons se multiplient. Dans cette atmosphère de fin de règne, le XVIIIe siècle commence. Au-delà des faits et des hommes, c'est la question de l'autorité politique que pose un Saint-Simon acéré dans ses analyses et déjà déçu par l'histoire. Le crépuscule du Grand Roi sera-t-il l'aube d'une monarchie régénérée ou le premier signe de la fin d'un Ancien Régime glorieux, mais condamné ?