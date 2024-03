Un cadre en révolte. Pour un combat syndical dans les multinationales

Ce récit autobiographique retrace chronologiquement le parcours d'un jeune auditeur financier au sein d'un des plus grands cabinets d'audit mondiaux. Bien payé et aveuglé par les promesses d'évolutions, il accepte de travailler jusqu'à parfois 70 h par semaine. En 2020, après quatre ans dans ce contexte, il fait burnout, mais il est sanctionné par sa hiérarchie par la suite. Il décide alors de s'engager comme délégué syndical CGT pour dénoncer les conditions de travail et le partage inéquitable de la valeur ajoutée au sein des Big Four, ces quatre plus grands cabinets d'audit financier et de conseil que sont Deloitte, EY, KPMG et PwC. Voici la genèse et l'histoire de cet engagement extra-ordinaire.