Les 30 grandes notions en psychologie sociale. 3e édition

Cette 3ème édition actualisée et complétée présente les phénomènes et processus fondamentaux étudiés en psychologie sociale. Ces grandes notions constituent une synthèse claire et pédagogique : elles ne renferment que l'essentiel et sont illustrées à l'aide d'exemples ou d'expériences. Sont ainsi abordées les grandes catégories d'étude de la psychologie sociale : les processus et phénomènes intrapersonnels ; les processus et phénomènes interpersonnels ; les processus et phénomènes intragroupes ; les processus et phénomènes intergroupes.